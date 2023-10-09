Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах обыграла россиянку Диану Шнайдер (WTA 66) за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Диана Шнайдер [LL] – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Интересно, что вчера, 8 октября, Шнайдер снялась с финального поединка квалификации после проигранного сета Лауре Зигемунд.

Во 2-м раунде турнира Цуренко сыграет против Донны Векич.