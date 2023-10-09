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  4. Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
WTA
09 октября 2023, 15:07 | Обновлено 09 октября 2023, 15:08
1282
5

Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу

Леся в двух сетах выиграла у Дианы Шнайдер

09 октября 2023, 15:07 | Обновлено 09 октября 2023, 15:08
1282
5
Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах обыграла россиянку Диану Шнайдер (WTA 66) за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Диана Шнайдер [LL] – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Интересно, что вчера, 8 октября, Шнайдер снялась с финального поединка квалификации после проигранного сета Лауре Зигемунд.

Во 2-м раунде турнира Цуренко сыграет против Донны Векич.

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WTA Чжэнчжоу Леся Цуренко Диана Шнайдер
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Андрей Залищук
якби там не було, вітання Лесі з проходом свиноматки російської, яка ж вона страшна
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+5
Александр Ад
Молодець Лесю!Перемогла на класі кацапку,яка доволі вгодована.Яка там травма,може голови?
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+4
OlegShevchenko
Леся молодець.
Вітаю 
Ответить
+3
Falko
Ваще забавно. Вчора Шнайдерша була вся така травмована, що не могла дотерпіти навіть 3 гейми, а сьогодні вже як новенька.
І ще, як це у ВТА виходить, що саме бомжатки регулярно виявляються лакі-лузерами?
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+1
Arctic
Це відео обзор матчу Lesia Tsurenko vs Diana Shnaider Full Highlights | Zhengzhou Open 2023
https://youtu.be/wAtiFIrZG20?si=k8CqanmzMydotkFU
Ответить
0
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