Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
Леся в двух сетах выиграла у Дианы Шнайдер
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах обыграла россиянку Диану Шнайдер (WTA 66) за 1 час и 25 минут.
WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) [Q] – Диана Шнайдер [LL] – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
Интересно, что вчера, 8 октября, Шнайдер снялась с финального поединка квалификации после проигранного сета Лауре Зигемунд.
Во 2-м раунде турнира Цуренко сыграет против Донны Векич.
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І ще, як це у ВТА виходить, що саме бомжатки регулярно виявляються лакі-лузерами?
https://youtu.be/wAtiFIrZG20?si=k8CqanmzMydotkFU