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  4. Йожеф САБО: «Иногда стыдно за защитников сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2023, 15:08 |
779
1

Йожеф САБО: «Иногда стыдно за защитников сборной Украины»

Бывший главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от октябрьских матчей

09 октября 2023, 15:08 |
779
1
Йожеф САБО: «Иногда стыдно за защитников сборной Украины»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от октябрьских матчей команды в рамках квалификации к Евро-2024:

«Думаю, что Ребров имеет свою модель игры. Для него всю жизнь имела большое значение дисциплина. Особенно игровая дисциплина.

Хотелось бы, чтобы наши победили. Но мы играем в Праге, это все равно не в своей стране. Также нельзя забывать, что большинство игроков Северной Македонии выступают в европейских чемпионатах. Значит они смогли проявить себя в своем слабеньком чемпионате и получить приглашение из-за рубежа. Это показательно.

Вероятно, что в первом тайме соперник попытается давить на нашу сборную. Но дальше вряд ли их хватит физически. Это нужно осознавать. Наша выдержка и физика на дистанции матча могут выйти на первый план.

Надеюсь, в хорошем смысле для нас на это повлияет форма игроков «Шахтера». Еще раньше было заметно, что ван Леувен дает им такую нагрузку, что они еле ходят по полю. А второй тайм с Антверпеном показал их готовность. Будет хорошо, если это скажется и на игре сборной.

Самый главный вопрос – кто составит пару центральных защитников. Потому что во всех украинских командах эти игроки совершают столько ошибок. Что иногда просто стыдно смотреть такой футбол».

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник УПЛ-ТВ
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Crimea
Якщо у нас ветеран Ракицький за СуперПіппо в захисті, то справи дійсно просто ганебні
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