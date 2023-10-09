Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины U-17
«Сине-желтые» получат усиление из Португалии
Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Бенфики» U-17 Андре Вакалюк имеет все шансы продолжить свои выступления за юношеские сборные Украины.
В услугах полузащитника португальского гранда заинтересован тренер сборной Украины 2007 года Владимир Езерский. По нашей информации, семья футболиста и сам игрок согласились выступать за сборную Украины.
Вакалюк – сын эмигрантов из Украины, который родился уже в Португалии. Он является воспитанником «Бенфики», выступает за команду U-17. Для выступлений за сборную Украины ему нужно получить украинское гражданство. Семья игрока даже ради этого ездила из Португалии в Мадрид, но процесс оформления украинского паспорта займет несколько месяцев.
Таким образом, Вакалюк не поможет сборной Украины на первом этапе квалификации к Евро U-17. Тренерский штаб надеется, что футболист наденет желто-синюю футболку уже в следующем раунде квалификации в 2024 году.
Андре действует на позиции центрального полузащитника. В Академии «Бенфики» с 2018 года. Был одним из кандидатов в сборную Португалии 2007 года рождения.
С 15 по 21 октября сборная Украины 2007 года рождения проведет первый раунд квалификации к Евро U-17. Среди соперников команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований). Две лучшие сборные квалифицируются в элит-раунд.
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