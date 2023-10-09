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Португалия
09 октября 2023, 14:27 | Обновлено 09 октября 2023, 15:44
1465
0

Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины U-17

«Сине-желтые» получат усиление из Португалии

09 октября 2023, 14:27 | Обновлено 09 октября 2023, 15:44
1465
0
Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины U-17
ФК Бенфіка. Андре Вакалюк

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Бенфики» U-17 Андре Вакалюк имеет все шансы продолжить свои выступления за юношеские сборные Украины.

В услугах полузащитника португальского гранда заинтересован тренер сборной Украины 2007 года Владимир Езерский. По нашей информации, семья футболиста и сам игрок согласились выступать за сборную Украины.

Вакалюк – сын эмигрантов из Украины, который родился уже в Португалии. Он является воспитанником «Бенфики», выступает за команду U-17. Для выступлений за сборную Украины ему нужно получить украинское гражданство. Семья игрока даже ради этого ездила из Португалии в Мадрид, но процесс оформления украинского паспорта займет несколько месяцев.

Таким образом, Вакалюк не поможет сборной Украины на первом этапе квалификации к Евро U-17. Тренерский штаб надеется, что футболист наденет желто-синюю футболку уже в следующем раунде квалификации в 2024 году.

Андре действует на позиции центрального полузащитника. В Академии «Бенфики» с 2018 года. Был одним из кандидатов в сборную Португалии 2007 года рождения.

С 15 по 21 октября сборная Украины 2007 года рождения проведет первый раунд квалификации к Евро U-17. Среди соперников команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований). Две лучшие сборные квалифицируются в элит-раунд.

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инсайд сборная Украины по футболу U-17
Источник Sport.ua
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