Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика

Немецкий футбольный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых футболистов Английской Премьер-лиги.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик упал в цене. Если раньше его стоимость оценивали в 50 миллионов евро, то сейчас ценник на Михаила Мудрика составляет 45 миллионов. Интересно, что это уже второе падение в стоимости после перехода в «Челси», ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро.

Также следует отметить, что, несмотря на отсутствие игровой практики в АПЛ, поднялась трансферная стоимость полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка. Ранее она составляла 400 тысяч евро, сейчас – 1 миллион.

Обновление цен пока не дошло до Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).