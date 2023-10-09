Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Также изменился ценник Егора Ярмолюка
Немецкий футбольный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых футболистов Английской Премьер-лиги.
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик упал в цене. Если раньше его стоимость оценивали в 50 миллионов евро, то сейчас ценник на Михаила Мудрика составляет 45 миллионов. Интересно, что это уже второе падение в стоимости после перехода в «Челси», ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро.
Также следует отметить, что, несмотря на отсутствие игровой практики в АПЛ, поднялась трансферная стоимость полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка. Ранее она составляла 400 тысяч евро, сейчас – 1 миллион.
Обновление цен пока не дошло до Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).
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