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  4. Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Англия
09 октября 2023, 14:45 | Обновлено 09 октября 2023, 14:46
8065
4

Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика

Также изменился ценник Егора Ярмолюка

09 октября 2023, 14:45 | Обновлено 09 октября 2023, 14:46
8065
4
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий футбольный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых футболистов Английской Премьер-лиги.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик упал в цене. Если раньше его стоимость оценивали в 50 миллионов евро, то сейчас ценник на Михаила Мудрика составляет 45 миллионов. Интересно, что это уже второе падение в стоимости после перехода в «Челси», ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро.

Также следует отметить, что, несмотря на отсутствие игровой практики в АПЛ, поднялась трансферная стоимость полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка. Ранее она составляла 400 тысяч евро, сейчас – 1 миллион.

Обновление цен пока не дошло до Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).

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Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Челси Брентфорд Transfermarkt Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Виталий Миколенко Илья Забарный
Источник Transfermarkt
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Комментарии 4
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Так 70, 75, 76, 80 или 60 млн евро его продали? Каждый раз сайт пишет по-новому
Самая распространённая информация 70 + 30 млн евро, а не 60
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-1
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AndiM
10 млн в "рибний день" за цього окуня.
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-3
Raien
Тобто, через сезон Челсі буде доплачувати щоб його хтось забрав.
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-3
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