Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ромелу Лукаку: «У нас особенные отношения с Моуриньо»
Италия
09 октября 2023, 15:13 |
182
0

Ромелу Лукаку: «У нас особенные отношения с Моуриньо»

Нападающий «Ромы» рассказал о работе с Жозе Моуриньо

09 октября 2023, 15:13 |
182
0
Ромелу Лукаку: «У нас особенные отношения с Моуриньо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал о работе и отношениях с главным тренером клуба Жозе Моуриньо:

«Я много работал этим летом. Многие разговаривали обо мне, но я не люблю лишних разговоров и показываю, чего я достоин, на футбольном поле.

Моуриньо? У нас с ним особенные отношения, он знает мою семью. Я верю в него, а он верит в меня».

В этом сезоне на счету Ромелу Лукаку 8 матчей за «Рому», в которых он забил 7 голов. Бельгиец выступает за римский клуб на правах аренды.

По теме:
Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А на позицию вратаря
И гол Осимхена не помог. Наполи дома неожиданно уступил Фиорентине
ВИДЕО. Дубль Лукаку. Рома на выезде разгромила Кальяри
Ромелу Лукаку Жозе Моуриньо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Футбол | 08 октября 2023, 22:58 0
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити

Болельщики пели песни с фамилией украинского футболиста

Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Теннис | 09 октября 2023, 07:00 2
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Йожеф САБО: «Иногда стыдно за защитников сборной Украины»
Футбол | 09.10.2023, 15:08
Йожеф САБО: «Иногда стыдно за защитников сборной Украины»
Йожеф САБО: «Иногда стыдно за защитников сборной Украины»
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Футбол | 09.10.2023, 10:49
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Футбол | 09.10.2023, 09:45
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
07.10.2023, 23:59 7
Футбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 195
Футбол
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
08.10.2023, 04:06
Футбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем