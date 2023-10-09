Италия09 октября 2023, 15:13 |
182
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Ромелу Лукаку: «У нас особенные отношения с Моуриньо»
Нападающий «Ромы» рассказал о работе с Жозе Моуриньо
09 октября 2023, 15:13 |
182
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Бельгийский нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал о работе и отношениях с главным тренером клуба Жозе Моуриньо:
«Я много работал этим летом. Многие разговаривали обо мне, но я не люблю лишних разговоров и показываю, чего я достоин, на футбольном поле.
Моуриньо? У нас с ним особенные отношения, он знает мою семью. Я верю в него, а он верит в меня».
В этом сезоне на счету Ромелу Лукаку 8 матчей за «Рому», в которых он забил 7 голов. Бельгиец выступает за римский клуб на правах аренды.
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