Ромелу Лукаку: «У нас особенные отношения с Моуриньо»

Бельгийский нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал о работе и отношениях с главным тренером клуба Жозе Моуриньо:

«Я много работал этим летом. Многие разговаривали обо мне, но я не люблю лишних разговоров и показываю, чего я достоин, на футбольном поле.

Моуриньо? У нас с ним особенные отношения, он знает мою семью. Я верю в него, а он верит в меня».

В этом сезоне на счету Ромелу Лукаку 8 матчей за «Рому», в которых он забил 7 голов. Бельгиец выступает за римский клуб на правах аренды.