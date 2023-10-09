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Молодежные турниры
09 октября 2023, 12:18 | Обновлено 09 октября 2023, 13:14
820
0

ЦЫТКИН: «Я думаю, что Кузнецов просто не хочет идти против Шахтера»

Экс-наставник молодежной сборной прокомментировал отсутствие игроков «Шахтера» в заявке

09 октября 2023, 12:18 | Обновлено 09 октября 2023, 13:14
820
0
ЦЫТКИН: «Я думаю, что Кузнецов просто не хочет идти против Шахтера»
fckarpaty.org.ua. Владимир Цыткин

Экс-наставник молодежной сборной Украины и бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин прокомментировал отсутствие в заявке молодежной сборной Украины U-19 на товарищеский турнир в Сеуле игроков донецкого «Шахтера».

«Если бы «Шахтер» хотел отпустить своих игроков, то все решили бы. Я думаю, что Олег Кузнецов просто не хочет нагнетать ситуацию и идти против «горняков». Он зависит от этих футболистов, в донецком клубе сейчас самая качественная молодежь.

Я думаю, что дончане действительно не отпустили футболистов, но здесь я их понимаю. Турнир в Южной Корее очень нелогичен: туда долго ехать, большая разница во времени и спарринг-партнеры не очень высокого уровня. В этой ситуации я понимаю тренеров «Шахтера», – сказал Цыткин.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не отпустил игроков в сборную Украины U-19.

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Владимир Цыткин Олег Кузнецов Шахтер Донецк сборная Украины по футболу U-19
Источник Спорт-Экспресс Украина
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