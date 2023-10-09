Команда Мудрика готова продлить контракт с опытным защитником
Тиаго Силва может заключить новое соглашение с «Челси»
Лондонский «Челси» в ближайшее время готов начать работу над подписанием нового контракта с 39-летним бразильским защитником Тиаго Силвой.
«Синие» готовы предложить центральному защитнику контракт до 2025 года. По информации источника, к опытному защитнику прошлого трансферного окна проявляли интерес некоторые клубы из Саудовской Аравии, но Силва принял решение остаться в Лондоне.
Тиаго Силва отыграл все восемь поединков лондонского клуба в АПЛ, ни разу не покинув поле. После восьми туров «Челси» находится на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 11 очками в активе.
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