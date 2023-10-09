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Англия
09 октября 2023, 11:59 | Обновлено 09 октября 2023, 13:15
375
4

Команда Мудрика готова продлить контракт с опытным защитником

Тиаго Силва может заключить новое соглашение с «Челси»

09 октября 2023, 11:59 | Обновлено 09 октября 2023, 13:15
375
4
Команда Мудрика готова продлить контракт с опытным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Лондонский «Челси» в ближайшее время готов начать работу над подписанием нового контракта с 39-летним бразильским защитником Тиаго Силвой.

«Синие» готовы предложить центральному защитнику контракт до 2025 года. По информации источника, к опытному защитнику прошлого трансферного окна проявляли интерес некоторые клубы из Саудовской Аравии, но Силва принял решение остаться в Лондоне.

Тиаго Силва отыграл все восемь поединков лондонского клуба в АПЛ, ни разу не покинув поле. После восьми туров «Челси» находится на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 11 очками в активе.

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Тиаго Силва Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Raien
Команда Мудрика... 
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+1
Алекс 19
Ого .Мудрик так разбогатів що вже має свою команду ?
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0
KIEWADIM
Они с Мудриком вместе на поле, на банке, в столовке, в раздевалке и так далее... йо
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0
andre_lui
До чого тут Мудрик
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0
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