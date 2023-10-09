Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Поздравляю Брайтон – у них есть еще 2 топовых игрока»
Главный тренер «Брайтона» назвал Симона Адингра и Карлоса Балеба отличными игроками
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби после ничейного матча с «Ливерпулем» (2:2) в 8-м туре Английской Премьер-лиги похвалил двух своих игроков на послематчевой пресс-конференции:
«Я должен поздравить свой клуб. «Брайтон» нашел еще 2 замечательных игроков. Поверьте мне, Адингра и Балеба это очень качественные таланты».
Оба игрока присоединились к «Брайтону» летом. Симона Адингра купили еще летом 2022 года за 8 миллионов евро, но сразу отдали в аренду в «Юнион Сент-Жилуаз», где игрок сборной Кот-д'Ивуара забил 15 голов и отдал 15 ассистов за 51 матч.
Карлоса Балеба взяли из «Лилля» как потенциальную замену Мойзесу Кайседо. За 19-летнего камерунца выплатили 27 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его стоимость лишь в 5 миллионов.
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