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Англия
09 октября 2023, 12:53 | Обновлено 09 октября 2023, 12:54
755
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Поздравляю Брайтон – у них есть еще 2 топовых игрока»

Главный тренер «Брайтона» назвал Симона Адингра и Карлоса Балеба отличными игроками

09 октября 2023, 12:53 | Обновлено 09 октября 2023, 12:54
755
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Поздравляю Брайтон – у них есть еще 2 топовых игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби после ничейного матча с «Ливерпулем» (2:2) в 8-м туре Английской Премьер-лиги похвалил двух своих игроков на послематчевой пресс-конференции:

«Я должен поздравить свой клуб. «Брайтон» нашел еще 2 замечательных игроков. Поверьте мне, Адингра и Балеба это очень качественные таланты».

Оба игрока присоединились к «Брайтону» летом. Симона Адингра купили еще летом 2022 года за 8 миллионов евро, но сразу отдали в аренду в «Юнион Сент-Жилуаз», где игрок сборной Кот-д'Ивуара забил 15 голов и отдал 15 ассистов за 51 матч.

Карлоса Балеба взяли из «Лилля» как потенциальную замену Мойзесу Кайседо. За 19-летнего камерунца выплатили 27 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его стоимость лишь в 5 миллионов.

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Карлос Балеба Роберто Де Дзерби Брайтон Ливерпуль Брайтон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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