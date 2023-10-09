Леся Цуренко – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Дианы Шнайдер (№66 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand после матча Утидзима – Паолини. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нао Хибино (№92 WTA) или Донны Векич (№21 WTA).

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