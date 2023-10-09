Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 октября 2023, 11:25 |
163
0

Леся Цуренко – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу

09 октября 2023, 11:25 |
163
0
Леся Цуренко – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Дианы Шнайдер (№66 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand после матча Утидзима – Паолини. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нао Хибино (№92 WTA) или Донны Векич (№21 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
Ангелина Калинина – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Володько – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Диана Шнайдер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Футбол | 08 октября 2023, 18:58 44
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец

Криворожский клуб уходит на международную паузу лидером УПЛ

Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Бокс | 08 октября 2023, 18:32 2
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно

После последних неудач Джо Джойса вряд ли он кому-то интересен

Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Теннис | 09.10.2023, 07:00
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Футбол | 09.10.2023, 09:45
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Футбол | 08.10.2023, 20:45
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 194
Футбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
08.10.2023, 04:06
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
07.10.2023, 13:30 6
Теннис
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
07.10.2023, 16:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем