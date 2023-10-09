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  4. Микель АРТЕТА: «Мартинелли приложил усилия, чтобы быть в игре»
Англия
09 октября 2023, 12:07 |
358
0

Микель АРТЕТА: «Мартинелли приложил усилия, чтобы быть в игре»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал возвращение на поле Габриэла Мартинелли

09 октября 2023, 12:07 |
358
0
Микель АРТЕТА: «Мартинелли приложил усилия, чтобы быть в игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение на поле бразильского вингера Габриэла Мартинелли:

«Габриэл Мартинелли приложил большие усилия, чтобы присутствовать в этой игре. Никто не верил, что ему удастся восстановиться к этому матчу. Медицинский персонал очень волновался, но Мартинелли вышел на поле и прекрасно сыграл.

Это отличный посыл для нашей команды. Мы должны продолжать делать то, что делаем, и оставаться скромными».

Напомним, Габриэл Мартинелли получил травму в игре 5-го тура АПЛ против «Эвертона». После этого он пропустил 5 матчей и поединок с «горожанами» стал для него первым за почти целый месяц. Габриэл вышел на поле на второй тайм и забил победный гол на 86-й минуте.

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Габриэл Мартинелли Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсенал - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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