Микель АРТЕТА: «Мартинелли приложил усилия, чтобы быть в игре»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение на поле бразильского вингера Габриэла Мартинелли:

«Габриэл Мартинелли приложил большие усилия, чтобы присутствовать в этой игре. Никто не верил, что ему удастся восстановиться к этому матчу. Медицинский персонал очень волновался, но Мартинелли вышел на поле и прекрасно сыграл.

Это отличный посыл для нашей команды. Мы должны продолжать делать то, что делаем, и оставаться скромными».

Напомним, Габриэл Мартинелли получил травму в игре 5-го тура АПЛ против «Эвертона». После этого он пропустил 5 матчей и поединок с «горожанами» стал для него первым за почти целый месяц. Габриэл вышел на поле на второй тайм и забил победный гол на 86-й минуте.