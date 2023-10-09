Ангелина Калинина – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№267 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка сыграет против Эллен Перес из Австралии (№456 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Володько – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой (№17 WTA) или Веры Звонаревой (№369 WTA).

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