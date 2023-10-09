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WTA
09 октября 2023, 11:11 | Обновлено 09 октября 2023, 11:15
192
0

Ангелина Калинина – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу

09 октября 2023, 11:11 | Обновлено 09 октября 2023, 11:15
192
0
Ангелина Калинина – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

9 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№267 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка сыграет против Эллен Перес из Австралии (№456 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Володько – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой (№17 WTA) или Веры Звонаревой (№369 WTA).

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смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Ангелина Калинина Эллен Перес
Источник Sport.ua
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OlegShevchenko
Перес, тільки перемога
А калініна знову обкакається, я знаю 😆😆😆
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