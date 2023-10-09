Ангелина Калинина – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу
9 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№267 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В первом раунде основы украинка сыграет против Эллен Перес из Австралии (№456 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Володько – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой (№17 WTA) или Веры Звонаревой (№369 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криворожский клуб уходит на международную паузу лидером УПЛ
Саудовская Аравия ждет свой шанс
А калініна знову обкакається, я знаю 😆😆😆