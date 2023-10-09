Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Володько – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 октября 2023, 10:59 | Обновлено 09 октября 2023, 11:03
151
0

Катерина Володько – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу

09 октября 2023, 10:59 | Обновлено 09 октября 2023, 11:03
151
0
Катерина Володько – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

9 октября украинская теннисистка Катерина Володько (№267 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против китаянки Чжэн Циньвень (№24 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Бронцетти – Го Ханю. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Марии Саккари из Греции.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леся Цуренко – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Эллен Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинки получили соперниц в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Катерина Володько (Бондаренко) смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Футбол | 08 октября 2023, 19:45 3
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье

Матч 10-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок

Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Футбол | 09 октября 2023, 10:49 4
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси

Украинец работает над собой с невероятным рвением

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 09.10.2023, 00:12
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Теннис | 09.10.2023, 07:00
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Футбол | 08.10.2023, 22:58
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 4
Волейбол
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
07.10.2023, 19:05 27
Футбол
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
08.10.2023, 01:11
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 1
Волейбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 2
Бокс
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
08.10.2023, 11:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем