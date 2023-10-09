Катерина Володько – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу
9 октября украинская теннисистка Катерина Володько (№267 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против китаянки Чжэн Циньвень (№24 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Бронцетти – Го Ханю. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Марии Саккари из Греции.
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