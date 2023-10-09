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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 11:13 | Обновлено 09 октября 2023, 11:14
261
1

КАРАВАЕВ: Цыганков и Ярмоленко – большие потери. Но у нас есть конкуренция

Команду ждут два матча отбора Евро-2024

09 октября 2023, 11:13 | Обновлено 09 октября 2023, 11:14
261
1
КАРАВАЕВ: Цыганков и Ярмоленко – большие потери. Но у нас есть конкуренция
УАФ. Александр Караваев

Сборная Украины сыграет в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты без лидеров Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко, которые получили травмы.

Александр Караваев оценил ситуацию перед важными встречами.

«Ситуация такая, что каждый матч важен. Нельзя сказать, что сейчас две выиграем, а потом можно какие-то результаты другие... Нужны все матчи выиграть, чтобы занять второе место в отборе. Украина – не фаворит? Все еще может перевернуться».

«Не будет Цыганкова и Ярмоленко? Наши лидеры, конечно, это большая потеря. Витя в последних матчах и забивал, и отдавал. И Ярмоленко забивал. Я готов сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Конкуренция у нас большая, несмотря на потери».

«Тот же Зубков может сыграть на фланге, Назарий Русин приедет», – сказал Караваев.

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Александр Караваев сборная Украины по футболу Евро-2024 Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Перець
Оболонь, Чорноморець і Полісся показали яка у вас конкуренція ,хоч би промовчав після червоної картки
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