КАРАВАЕВ: Цыганков и Ярмоленко – большие потери. Но у нас есть конкуренция
Команду ждут два матча отбора Евро-2024
Сборная Украины сыграет в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты без лидеров Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко, которые получили травмы.
Александр Караваев оценил ситуацию перед важными встречами.
«Ситуация такая, что каждый матч важен. Нельзя сказать, что сейчас две выиграем, а потом можно какие-то результаты другие... Нужны все матчи выиграть, чтобы занять второе место в отборе. Украина – не фаворит? Все еще может перевернуться».
«Не будет Цыганкова и Ярмоленко? Наши лидеры, конечно, это большая потеря. Витя в последних матчах и забивал, и отдавал. И Ярмоленко забивал. Я готов сыграть на любой позиции, где меня видит тренер. Конкуренция у нас большая, несмотря на потери».
«Тот же Зубков может сыграть на фланге, Назарий Русин приедет», – сказал Караваев.
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