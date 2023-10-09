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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 10:25 | Обновлено 09 октября 2023, 11:13
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Капитан Оболони вернулся к тренировкам после травмы

Олег Слободян готов поучаствовать в ближайших спаррингах

09 октября 2023, 10:25 | Обновлено 09 октября 2023, 11:13
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0
Капитан Оболони вернулся к тренировкам после травмы
ФК Оболонь. Олег Слободян

Как стало известно Sport.ua, октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Оболони» заполнят двухсторонней игрой, в которой примет участие и группа представителей молодежной команды (U-19).

По информации нашего источника, она состоится 13 октября и главный тренер Валерий Иващенко планирует пересмотреть резервистов, чтобы получить исчерпывающую информацию на кого из них можно рассчитывать уже в ближайшее время.

Рассчитывает наставник и на капитана команды Олега Слободяна, вернувшегося в строй после травмы. Он уже был в заявке в последнем календарном матче с «Металлистом 1925» и можно надеяться, что к поединку 11 тура с «Зарей», который состоится 20 октября, сможет восстановить боевую спортивную форму.

В настоящее время «Оболонь» занимает 10 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко рассказал о задачах команды на сезон.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд Олег Слободян
Источник Sport.ua
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