Капитан Оболони вернулся к тренировкам после травмы
Олег Слободян готов поучаствовать в ближайших спаррингах
Как стало известно Sport.ua, октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Оболони» заполнят двухсторонней игрой, в которой примет участие и группа представителей молодежной команды (U-19).
По информации нашего источника, она состоится 13 октября и главный тренер Валерий Иващенко планирует пересмотреть резервистов, чтобы получить исчерпывающую информацию на кого из них можно рассчитывать уже в ближайшее время.
Рассчитывает наставник и на капитана команды Олега Слободяна, вернувшегося в строй после травмы. Он уже был в заявке в последнем календарном матче с «Металлистом 1925» и можно надеяться, что к поединку 11 тура с «Зарей», который состоится 20 октября, сможет восстановить боевую спортивную форму.
В настоящее время «Оболонь» занимает 10 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
Ранее главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко рассказал о задачах команды на сезон.
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