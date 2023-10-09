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09 октября 2023, 10:15 |
155
0

Свржняк, поигравший за Львов, перешел в клуб второго дивизиона из Хорватии

С лета хавбек был без клуба

09 октября 2023, 10:15 |
155
0
Свржняк, поигравший за Львов, перешел в клуб второго дивизиона из Хорватии
podravski.hr. Ивиан Свржняк

22-летний атакующий полузащитник Ивиан Свржняк, который вторую половину минувшего сезона провел в украинской Премьер-лиге, выступая за «Львов», продолжит карьеру на родине.

Хорват стал игроком команды второго дивизиона «Зриньски Осьечко», за которую уже успел сыграть один поединок.

Подробности трудового соглашения Свржняка с новым клубом не афишируются, но по неофициальным данным, контракт подписан до конца текущего сезона.

«Львов», по данным Transfermarkt, заплатил за Свржняка 75 тысяч евро, однако впоследствии отпустил футболиста свободным агентом и не вышел на старт сезона в Первой лиге-2023/24.

Всего Свржняк провел за «Львов» 12 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами.

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Львов трансферы
Источник Хорватский футбольный союз
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