Свржняк, поигравший за Львов, перешел в клуб второго дивизиона из Хорватии

22-летний атакующий полузащитник Ивиан Свржняк, который вторую половину минувшего сезона провел в украинской Премьер-лиге, выступая за «Львов», продолжит карьеру на родине.

Хорват стал игроком команды второго дивизиона «Зриньски Осьечко», за которую уже успел сыграть один поединок.

Подробности трудового соглашения Свржняка с новым клубом не афишируются, но по неофициальным данным, контракт подписан до конца текущего сезона.

«Львов», по данным Transfermarkt, заплатил за Свржняка 75 тысяч евро, однако впоследствии отпустил футболиста свободным агентом и не вышел на старт сезона в Первой лиге-2023/24.

Всего Свржняк провел за «Львов» 12 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами.