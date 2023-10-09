Свржняк, поигравший за Львов, перешел в клуб второго дивизиона из Хорватии
С лета хавбек был без клуба
22-летний атакующий полузащитник Ивиан Свржняк, который вторую половину минувшего сезона провел в украинской Премьер-лиге, выступая за «Львов», продолжит карьеру на родине.
Хорват стал игроком команды второго дивизиона «Зриньски Осьечко», за которую уже успел сыграть один поединок.
Подробности трудового соглашения Свржняка с новым клубом не афишируются, но по неофициальным данным, контракт подписан до конца текущего сезона.
«Львов», по данным Transfermarkt, заплатил за Свржняка 75 тысяч евро, однако впоследствии отпустил футболиста свободным агентом и не вышел на старт сезона в Первой лиге-2023/24.
Всего Свржняк провел за «Львов» 12 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами.
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