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  4. ВИДЕО. Реакция Артеты и Гвардиолы после матча Арсенал – Манчестер Сити
Англия
09 октября 2023, 10:49 |
1014
0

ВИДЕО. Реакция Артеты и Гвардиолы после матча Арсенал – Манчестер Сити

Важная победа для лондонцев

09 октября 2023, 10:49 |
1014
0
ВИДЕО. Реакция Артеты и Гвардиолы после матча Арсенал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Артета

В матче чемпионата Англии Арсенал сумел обыграть Манчестер Сити со счетом 1:0 благодаря позднему голу Мартинелли. Для Микеля Артеты это первая победа в матчах против команды Пепа Гвардиолы.

Лондонская команда набрала 20 очков и лидирует в АПЛ вместе с Тоттенхэмом. У манчестерской команды на два очка меньше.

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Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити Микель Артета Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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