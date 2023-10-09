ВИДЕО. Реакция Артеты и Гвардиолы после матча Арсенал – Манчестер Сити

В матче чемпионата Англии Арсенал сумел обыграть Манчестер Сити со счетом 1:0 благодаря позднему голу Мартинелли. Для Микеля Артеты это первая победа в матчах против команды Пепа Гвардиолы.

Лондонская команда набрала 20 очков и лидирует в АПЛ вместе с Тоттенхэмом. У манчестерской команды на два очка меньше.