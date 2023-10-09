Англия09 октября 2023, 10:49 |
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ВИДЕО. Реакция Артеты и Гвардиолы после матча Арсенал – Манчестер Сити
Важная победа для лондонцев
09 октября 2023, 10:49 |
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В матче чемпионата Англии Арсенал сумел обыграть Манчестер Сити со счетом 1:0 благодаря позднему голу Мартинелли. Для Микеля Артеты это первая победа в матчах против команды Пепа Гвардиолы.
Лондонская команда набрала 20 очков и лидирует в АПЛ вместе с Тоттенхэмом. У манчестерской команды на два очка меньше.
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