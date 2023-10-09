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  4. ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019
Испания
09 октября 2023, 08:45 | Обновлено 09 октября 2023, 08:47
1248
0

ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019

Сложный матч против аутсайдера

09 октября 2023, 08:45 | Обновлено 09 октября 2023, 08:47
1248
0
ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в матче чемпионата Испании против аутсайдера «Гранады» пропустила уже на 17-й секунде встречи. Это самый быстрый гол в Ла Лиге с весны 2019 года, когда мяч оформили на 12-й секунде.

В целом, матч получился не слишком удачным для каталонцев – 2:2.

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Барселона Гранада чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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