Испания09 октября 2023, 08:45 | Обновлено 09 октября 2023, 08:47
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ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019
Сложный матч против аутсайдера
09 октября 2023, 08:45 | Обновлено 09 октября 2023, 08:47
1248
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«Барселона» в матче чемпионата Испании против аутсайдера «Гранады» пропустила уже на 17-й секунде встречи. Это самый быстрый гол в Ла Лиге с весны 2019 года, когда мяч оформили на 12-й секунде.
В целом, матч получился не слишком удачным для каталонцев – 2:2.
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