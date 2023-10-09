ВИДЕО. Барса пропустила на 17 секунде. Так быстро в Ла Лиге не было с 2019

«Барселона» в матче чемпионата Испании против аутсайдера «Гранады» пропустила уже на 17-й секунде встречи. Это самый быстрый гол в Ла Лиге с весны 2019 года, когда мяч оформили на 12-й секунде.

В целом, матч получился не слишком удачным для каталонцев – 2:2.