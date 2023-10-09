В целях безопасности. УЕФА перенес все матчи в Израиле

УЕФА приняла решение отложить все матчи в Израиле из-за текущей ситуации в єтой стране.

«В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в стране на ближайшие две недели. Новые даты будут объявлены позднее», - говорится в заявлении организации.

УЕФА в течение ближайших дней примет решение, сможет ли матч отборочного турнира ЕВРО-2024 года Косово - Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или он будет перенесен.

Таким образом, поединок квалификации чемпионата Европы между Израилем и Швейцарией, запланированный на 12 октября, состоится позже.