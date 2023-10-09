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09 октября 2023, 02:39 |
109
0

В целях безопасности. УЕФА перенес все матчи в Израиле

Все международные матчи в Израиле перенесены

09 октября 2023, 02:39 |
109
0
В целях безопасности. УЕФА перенес все матчи в Израиле
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА приняла решение отложить все матчи в Израиле из-за текущей ситуации в єтой стране.

«В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в стране на ближайшие две недели. Новые даты будут объявлены позднее», - говорится в заявлении организации.

УЕФА в течение ближайших дней примет решение, сможет ли матч отборочного турнира ЕВРО-2024 года Косово - Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или он будет перенесен.

Таким образом, поединок квалификации чемпионата Европы между Израилем и Швейцарией, запланированный на 12 октября, состоится позже.

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Израиль Палестина УЕФА
Источник УЕФА
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