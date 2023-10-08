Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» терпит 60-е поражение в гостях в чемпионатах Украины.

Бело-синие 10-й раз уступают хозяевам, ведя в счете по ходу встречи.

Киевляне продлевают свою общую голевую серию до 19 игр, а гостевую – до 28, повторяя личный рекорд.

Динамовцы реализовывают 6-й пенальти подряд.

Виталий Буяльский, забивший в этом сезоне всем трем новичкам элитного дивизиона, поражает ворота 23-го клуба УПЛ и с 6-ю голами выходит в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Александр Караваев зарабатывает 30-ю красную карточку сезона-2023/24.

«Полесье» становится 5-м клубом, сумевшим взять верх над «Динамо» в первом же матче.

Подопечные Юрия Калитвинцева празднуют 3-ю викторию кряду в родных стенах (мячи 7-3).

Мяч, забитый Артемом Козаком, становится 150-м, пропущенным за карьеру Георгием Бущаном (ЧУ - 62, КУ - 5, СК - 1, ЕК - 55, СУ - 27).

Андрей Гитченко, проведший поединок с киевлянами в 39 лет 4 дня, входит в десятку самых возрастных футболистов в истории украинских чемпионатов.

Юрий Вернидуб проводит 40-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Кривбасса» (+18=7-15, 45-40).

Гостевая безничейная серия «Черноморца» достигает 11 игр (+6-5).

«Днепр-1» побеждает «Верес» во всех 4-х встречах в УПЛ, забив в общей сложности 6 мячей и не пропустив ни одного.

Подопечные Юрия Максимова празднуют 3-ю викторию подряд (мячи 4-0).

Днепряне проводят 40-й сухой, а ровенчане - 80-й безголевой матч в элитном дивизионе.

Мяч, забитый Семеном Вовченко в свои ворота, становится 150-м, пропущенным «Вересом» на чужих полях.

Гостевая безвыигрышная серия красно-черных достигает 12 игр (=3-9), а общая безголевая - 326 минут.

7-й поединок «Колоса» и «Ворсклы» впервые завершается вничью.

Полтавчане прерывают свою безничейную серию, которая составила 15 игр (+9-6). Последний раз бело-зеленые подписывали мировую 29 апреля 2023 года - 1:1 в гостях с «Рухом».

«Ворскла» становится 4-м клубом, проведшим 100 сухих матчей на чужих полях.

«Колос» делает 4-ю ничью подряд, повторяя личный рекорд, в том числе 3-ю кряду со счетом 0:0.

Ковалевцы продлевают общую безголевую серию до 299 минут, а домашнюю - до «рекордных» 378.

Еще одно клубное «достижение» подопечные Ярослава Вишняка повторяют, не зная побед 7 игр подряд (=5-2).

«Рух» 4-й раз кряду делит очки с «Минаем», в том числе 3-й – на своем поле.

Желто-черные подписывают 20-ю мировую в родных стенах и 10-ю в УПЛ под руководством Виталия Пономарева.

«Рух» обновляет два личных домашних рекорда, продлив беспроигрышную серию до 12 игр (+4=8), а ничейную - до 4-х.

Владимир Шаран проводит 300-й матч в тренерской карьере (ЧУ - 261, КУ - 27, ЕК - 12), в том числе 40-й в УПЛ во главе «Миная» (+9=13-18, 28-48).

Закарпатцы продлевают безвыигрышную серию до 10 игр (=4-6), но прерывают 11-матчевую серию с пропущенными мячами. Последний раз подопечные Шарана оставались «сухими» 25 мая 2023 года – 0:0 дома с… «Рухом».

«Минай» 40-й раз обходится без голов в элитном дивизионе.

Олег Вишневский проводит за закарпатцев 47-й матч в чемпионатах Украины и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Игоря Гончара.

«Оболонь» с 5-й попытки празднует премьерную викторию на своем поле.

ФК Оболонь

«Пивовары» становятся авторами 30-й победы хозяев в нынешнем сезоне.

«Металлист 1925» проводит 30-й безголевой матч в УПЛ.

Команда Эдмара не может поразить ворота соперников 332 минуты подряд.

Игорь Курило становится «обладателем» 10-й красной карточки харьковчан в элитном дивизионе.

ЛНЗ впервые делит очки с гостями (в 6-й игре).

Подопечные Олега Дулуба впервые не пропускают в родных стенах.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Одарюк («Минай»), 50-й – Владислав Ванат («Динамо») и Петр Стасюк (ЛНЗ), 1-й – Роман Ковалюк («Верес»).

55-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский (первый в ворота «Полесья»).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Борис Крушинский («Полесье») и Александр Филиппов («Днепр-1»).

7-й дубль в украинских чемпионатах делает Виталий Буяльский, 3-й матч подряд не уходящий с поля без гола.

6-й пенальти из 7 реализовывает Виталий Буяльский, в том числе 4-й кряду.

299 минут подряд играет на «ноль» Евгений Волынец, 292 – Кирилл Фесюн, 283 – Александр Рыбка.

1-й сухой матч в элитном дивизионе проводит Георгий Ермаков (во 2-й игре).

2-ю красную карточку в карьере зарабатывают Александр Караваев, Игорь Курило и Евгений Морозко, 1-ю – Олег Мозиль (в 32-й игре).

69-й раз удаляет игрока с поля арбитр из Днепра Виталий Романов, повторяя рекорд УПЛ Виталия Годуляна.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ