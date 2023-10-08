Стали известны соперницы украинок на турнирах в Гонкоге и Руане

Состоялись жеребьевки турниров WTA 250 в Гонконге и WTA 125 в Руане, где сыграют украинские теннисистки.

Даяна Ястремская попытается повторить свой успех 2018 года в Гонконге, на данный момент она является последний чемпионкой турнира. В первом раунде Даяна сразится против перспективной 16-летней теннисистки Мирры Андреевой.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Во Франции выступят Катерина Байндл и Дарья Снигур.

Байндл начнет турнир матчем против француженки Эльзи Жакемо.

Снигур в стартовом поединке сразится против Джоди Баррейдж.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА