WTA08 октября 2023, 20:06 | Обновлено 08 октября 2023, 20:20
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Стали известны соперницы украинок на турнирах в Гонкоге и Руане
Даяне Ястремской не очень повезло со жребием
08 октября 2023, 20:06 | Обновлено 08 октября 2023, 20:20
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Состоялись жеребьевки турниров WTA 250 в Гонконге и WTA 125 в Руане, где сыграют украинские теннисистки.
Даяна Ястремская попытается повторить свой успех 2018 года в Гонконге, на данный момент она является последний чемпионкой турнира. В первом раунде Даяна сразится против перспективной 16-летней теннисистки Мирры Андреевой.
Во Франции выступят Катерина Байндл и Дарья Снигур.
Байндл начнет турнир матчем против француженки Эльзи Жакемо.
Снигур в стартовом поединке сразится против Джоди Баррейдж.
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