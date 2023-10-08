Украина. Премьер лига08 октября 2023, 19:45 | Обновлено 08 октября 2023, 20:18
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Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Матч 10-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок
08 октября 2023, 19:45 | Обновлено 08 октября 2023, 20:18
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В этот уик-энд прошел 10-й тур Украинской Премьер-лиги.
В лидеры вышел «Кривбасс» (20 очков), который дома выиграл у «Черноморца» (1:0).
Второе место занимает «Полесье» (19 баллов), обыгравшее в Житомире киевское «Динамо» (3:2).
Матч 10-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок, и у горняков осталось 18 очков.
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 10-го тура находятся «Заря», «Верес» (по 6 баллов) и «Минай» (4 пункта).
🏆 УПЛ. 10-й тур, 6–8 октября
- 🔹 06.10. 15:00. Полесье – Динамо Киев – 3:2
- 🔹 07.10. 13:00. Днепр-1 – Верес – 2:0
- 🔹 07.10. 15:00. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:0
- 🔹 07.10. 17:00. Колос – Ворскла – 0:0
- 🔹 08.10. 13:00. Оболонь – Металлист 1925 – 1:0
- 🔹 08.10. 15:00. Рух – Минай – 0:0
- 🔹 08.10. 17:00. Кривбасс – Черноморец – 1:0
- 🔹 Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок
Турнирная таблица УПЛ
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