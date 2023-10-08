Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье

В этот уик-энд прошел 10-й тур Украинской Премьер-лиги.

В лидеры вышел «Кривбасс» (20 очков), который дома выиграл у «Черноморца» (1:0).

Второе место занимает «Полесье» (19 баллов), обыгравшее в Житомире киевское «Динамо» (3:2).

Матч 10-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок, и у горняков осталось 18 очков.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 10-го тура находятся «Заря», «Верес» (по 6 баллов) и «Минай» (4 пункта).

🏆 УПЛ. 10-й тур, 6–8 октября

🔹 06.10. 15:00. Полесье – Динамо Киев – 3:2

– Динамо Киев – 3:2 🔹 07.10. 13:00. Днепр-1 – Верес – 2:0

– Верес – 2:0 🔹 07.10. 15:00. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:0

🔹 07.10. 17:00. Колос – Ворскла – 0:0

🔹 08.10. 13:00. Оболонь – Металлист 1925 – 1:0

– Металлист 1925 – 1:0 🔹 08.10. 15:00. Рух – Минай – 0:0

🔹 08.10. 17:00. Кривбасс – Черноморец – 1:0

– Черноморец – 1:0 🔹 Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок

Турнирная таблица УПЛ