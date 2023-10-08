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Чемпионат Англии
Брайтон
08.10.2023 16:00 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
08 октября 2023, 18:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:50
117
0

Ливерпуль сыграл вничью с Брайтоном, Вест Хэм и Ньюкасл поделили очки

«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» также расписали мировую

08 октября 2023, 18:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:50
117
0
Ливерпуль сыграл вничью с Брайтоном, Вест Хэм и Ньюкасл поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

8 октября состоялись три матча АПЛ.

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном», Мохаммед Салах отметился дублем.

«Вест Хэм» забил первым «Ньюкаслу», но едва спас ничью на 89 минуте.

«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» также поделили очки.

Чемпионат Англии. 8-й тур

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:2
Голы: Аденгра (20), Данк (78) – Салах (40, 45 пенальти).

«Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 2:2
Голы: Соучек (8), Кудус (89) – Исак (57, 62).

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: Хван Хи Чхан (53) – Пау Торрес (55).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
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чемпионат Англии по футболу Брайтон Ливерпуль Вест Хэм Ньюкасл Вулверхэмптон Астон Вилла
Источник Sport.ua
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