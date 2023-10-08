Англия08 октября 2023, 18:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:50
117
0
Ливерпуль сыграл вничью с Брайтоном, Вест Хэм и Ньюкасл поделили очки
«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» также расписали мировую
08 октября 2023, 18:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:50
117
0
8 октября состоялись три матча АПЛ.
«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном», Мохаммед Салах отметился дублем.
«Вест Хэм» забил первым «Ньюкаслу», но едва спас ничью на 89 минуте.
«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» также поделили очки.
Чемпионат Англии. 8-й тур
«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:2
Голы: Аденгра (20), Данк (78) – Салах (40, 45 пенальти).
«Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 2:2
Голы: Соучек (8), Кудус (89) – Исак (57, 62).
«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: Хван Хи Чхан (53) – Пау Торрес (55).
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 октября 2023, 17:01 0
Минимальная победа хозяев
Футбол | 07 октября 2023, 23:59 6
Игра завершилась победой «красно-черных» со счетом 1:0
Футбол | 07.10.2023, 19:53
Теннис | 08.10.2023, 15:49
Волейбол | 08.10.2023, 11:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2023, 20:45 11
06.10.2023, 17:56 21
07.10.2023, 01:10 7
08.10.2023, 00:57 7
06.10.2023, 20:40 8
06.10.2023, 16:59 487
08.10.2023, 07:00 212
06.10.2023, 19:21 9