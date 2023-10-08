Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть пять кандидатов. Рома ищет замену Моуриньо
Италия
08 октября 2023, 15:23 |
605
0

Есть пять кандидатов. Рома ищет замену Моуриньо

Португальский тренер может быть уволен

08 октября 2023, 15:23 |
605
0
Есть пять кандидатов. Рома ищет замену Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Из-за неудачного старта сезона руководство «Ромы» рассматривает возможность увольнения с поста главного тренера Жозе Моуриньо. В клубе уже составили шорт-лист претендентов на замену португальцу.

В нем присутствуют имена Игоря Тудора, Марсело Гальярдо и Кристофа Галтье. Они могут возглавить команду по ходу нынешнего сезона. Кандидатура Тудора уже рассматривалась после разгромного поражения 1:4 от «Дженоа».

Также рассматриваются варианты с приглашением Антонио Конте и экс-тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Однако их приглашение по ходу сезона маловероятно.

По теме:
МОУРИНЬО: «Уверен, что когда-нибудь буду работать в Саудовской Аравии»
Жозе Моуриньо может возглавить одну из топовых сборных
Рома – Серветт – 4:0. Дубль Белотти и победа Особенного. Видео голов
Рома Рим Жозе Моуриньо Игор Тудор Кристоф Галтье Марсело Гальярдо Антонио Конте Ханс-Дитер Флик
Источник La Repubblica
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 08 октября 2023, 11:00 17
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити

Украинец сыграет против своей бывшей команды

Миссия выполнима. Как Ньюкасл нейтрализовал Мбаппе в матче с ПСЖ
Футбол | 08 октября 2023, 12:18 0
Миссия выполнима. Как Ньюкасл нейтрализовал Мбаппе в матче с ПСЖ
Миссия выполнима. Как Ньюкасл нейтрализовал Мбаппе в матче с ПСЖ

The Athletic – об оборонительной работе команды Эдди Хау

Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Волейбол | 08.10.2023, 00:57
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19
Футбол | 08.10.2023, 11:29
Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19
Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Футбол | 07.10.2023, 17:07
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
07.10.2023, 13:30 6
Теннис
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 7
Футбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 197
Футбол
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 9
Футбол
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем