Есть пять кандидатов. Рома ищет замену Моуриньо

Из-за неудачного старта сезона руководство «Ромы» рассматривает возможность увольнения с поста главного тренера Жозе Моуриньо. В клубе уже составили шорт-лист претендентов на замену португальцу.

В нем присутствуют имена Игоря Тудора, Марсело Гальярдо и Кристофа Галтье. Они могут возглавить команду по ходу нынешнего сезона. Кандидатура Тудора уже рассматривалась после разгромного поражения 1:4 от «Дженоа».

Также рассматриваются варианты с приглашением Антонио Конте и экс-тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Однако их приглашение по ходу сезона маловероятно.