Повторит путь Вернера? Челси интересуется нападающим РБ Лейпцига

Бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Лои Опенда обратил на себя внимание лондонского «Челси», сообщает интернет-издание FootballTransfers.

«Синие» готовы сделать предложение по 23-летнему игроку в ближайшие месяцы. Он присоединился к «быкам» из «Ланса» за 38.5 миллионов евро только летом 2023 года, но уже совсем скоро может получить новое повышение.

Напомним, ранее из «РБ Лейпцига» в «Челси» переходил другой нападающий – Тимо Вернер. За него заплатили 53 миллиона евро, но вернули уже за 2 года, отпустив за 20 миллионов. Вернер забил всего 23 гола в 89 матчах за «Челси».

Лои Опенда сейчас является одним из лучших страйкеров Бундеслиги – 4 забитых мяча и 2 голевых передачи в 7 матчах.