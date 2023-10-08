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  4. Повторит путь Вернера? Челси интересуется нападающим РБ Лейпцига
Германия
08 октября 2023, 15:27 |
301
0

Повторит путь Вернера? Челси интересуется нападающим РБ Лейпцига

Лои Опенда может перебраться в АПЛ

08 октября 2023, 15:27 |
301
0
Повторит путь Вернера? Челси интересуется нападающим РБ Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine. Лои Опенда

Бельгийский нападающий «РБ Лейпциг» Лои Опенда обратил на себя внимание лондонского «Челси», сообщает интернет-издание FootballTransfers.

«Синие» готовы сделать предложение по 23-летнему игроку в ближайшие месяцы. Он присоединился к «быкам» из «Ланса» за 38.5 миллионов евро только летом 2023 года, но уже совсем скоро может получить новое повышение.

Напомним, ранее из «РБ Лейпцига» в «Челси» переходил другой нападающий – Тимо Вернер. За него заплатили 53 миллиона евро, но вернули уже за 2 года, отпустив за 20 миллионов. Вернер забил всего 23 гола в 89 матчах за «Челси».

Лои Опенда сейчас является одним из лучших страйкеров Бундеслиги – 4 забитых мяча и 2 голевых передачи в 7 матчах.

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Лои Опенда Челси РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник FootballTransfers
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