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  4. Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины
Чемпионат Европы
08 октября 2023, 14:52 | Обновлено 08 октября 2023, 15:47
2497
8

Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины

Сергей Ребров сделал еще одно изменение в заявке

08 октября 2023, 14:52 | Обновлено 08 октября 2023, 15:47
2497
8
Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины
УАФ. Дмитрий Ризнык

В связи с повреждением Андрея Лунина, у которого возникли проблемы со спиной, в лагерь национальной команды вызван голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык. Таким образом, вратарь мадридского «Реала» не сможет помочь коллективу на этом сборе.

Сегодня национальная команда собирается в Праге, где начнет подготовку к играм квалификации Евро-2024. 14-го числа «сине-желтые» сыграют номинально домашний матч с Северной Македонией. 17-го наших ребят ждет выездной поединок против Мальты.

В столицу Чехии уже прибыла основная группа из Киева, которая включает пять «динамовцев», административный и медицинский штаб. В течение дня приедет большинство сборников из других клубов.

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Дмитрий Ризнык Андрей Лунин сборная Украины по футболу заявка Евро-2024 Мальта - Украина Украина - Северная Македония Реал Мадрид травма Шахтер Донецк
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 8
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Pavel_i_CO
Пара підвальних біженців з лугандонії оперативно прибігла і накатала два повідомлення за одну хвилину. Гарно працюють ордлята
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Burevestnik
очікуваний виклик Різника, бо у Луніна практики нуль.
Ребров зібрав найсильніших наших воротарів.
але хто буде у воротах в наступному матчі ?   мабуть   Трубін...
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-6
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