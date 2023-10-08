Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины

В связи с повреждением Андрея Лунина, у которого возникли проблемы со спиной, в лагерь национальной команды вызван голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык. Таким образом, вратарь мадридского «Реала» не сможет помочь коллективу на этом сборе.

Сегодня национальная команда собирается в Праге, где начнет подготовку к играм квалификации Евро-2024. 14-го числа «сине-желтые» сыграют номинально домашний матч с Северной Македонией. 17-го наших ребят ждет выездной поединок против Мальты.

В столицу Чехии уже прибыла основная группа из Киева, которая включает пять «динамовцев», административный и медицинский штаб. В течение дня приедет большинство сборников из других клубов.