Джаррод Боуэн подпишет новый контракт с Вест Хэмом

Английский вингер лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн вскоре подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста действует до конца сезона 2024/25. Им интересовались многие сильные команды из Премьер-лиги, но лидер «молотобойцев» хочет остаться в «Вест Хэме», ведь ему пообещали роль ключевого для проекта игрока. Срок действия нового контракта не сообщается, но соглашение будет долгосрочным. Официальное объявление скоро.

Джаррод Боуэн очень сильно начал эту кампанию: 5 забитых мячей и 1 голевая передача в 7 матчах АПЛ. Его личный рекорд – 12 голов и 12 ассистов в Премьер-лиге в сезоне 2021/22.