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  4. Джаррод Боуэн подпишет новый контракт с Вест Хэмом
Англия
08 октября 2023, 14:20 |
85
0

Джаррод Боуэн подпишет новый контракт с Вест Хэмом

Игрок хочет остаться в лондонском клубе

08 октября 2023, 14:20 |
85
0
Джаррод Боуэн подпишет новый контракт с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррод Боуэн

Английский вингер лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн вскоре подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста действует до конца сезона 2024/25. Им интересовались многие сильные команды из Премьер-лиги, но лидер «молотобойцев» хочет остаться в «Вест Хэме», ведь ему пообещали роль ключевого для проекта игрока. Срок действия нового контракта не сообщается, но соглашение будет долгосрочным. Официальное объявление скоро.

Джаррод Боуэн очень сильно начал эту кампанию: 5 забитых мячей и 1 голевая передача в 7 матчах АПЛ. Его личный рекорд – 12 голов и 12 ассистов в Премьер-лиге в сезоне 2021/22.

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Джаррод Боуэн Вест Хэм продление контракта Фабрицио Романо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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