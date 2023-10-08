Украинки получили соперниц в 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

Сегодня, 8 октября, прошла жеребьевка 1/16 финала турнира WTA 500 в Чжэнчжоу. Турнир продлится с 9 по 15 октября 2023 года. В соревновании принимают участие 3 украинские теннисистки, которые начнут свой путь с первой стадии – 1/16.

26-летняя Ангелина Калинина сойдется в противостоянии с 27-летней австралийской теннисисткой Эллен Перес.

Обладательница 4 титулов WTA Tour Леся Цуренко будет играть против россиянки Дианы Шнайдер, которая будет выступать под нейтральным флагом.

Опытная Катерина Володько получила в соперницы 21-летнюю китаянку Чжэн Циньвень, которая была признана лучшим новичком WTA в 2022 году.