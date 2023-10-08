Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии
Англия
08 октября 2023, 13:49 |
234
0

Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии

«Ювентус» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед» уже зимой

08 октября 2023, 13:49 |
234
0
Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Туринский «Ювентус» в январе 2024 года может попытаться арендовать английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает британское издание The Sun.

Итальянский клуб надеется, что «красные дьяволы» согласятся выплачивать 23-летнему игроку половину его зарплаты, пока он будет в аренде. «Ювентус» понимает, что Санчо все равно отстранен от «МЮ», поэтому будет пытаться выбить для себя наиболее выгодные условия.

Если аренда состоится и Джейдон хорошо себя зарекомендует в Италии, то «Ювентус» будет готов выкупить его летом 2024 года за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас Джейдон Санчо отстранен от «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

По теме:
Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А
МЮ – Брентфорд – 2:1. Фантастический камбэк дьяволов. Видео голов, обзор
МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Источник The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Теннис | 07 октября 2023, 13:30 6
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае

Елена в двух сетах уступила представительнице страны 404 Людмиле Самсоновой

Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 08 октября 2023, 01:11 0
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» обыграли «Эшторил» со счетом 1:0

Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Волейбол | 08.10.2023, 00:57
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
Футбол | 08.10.2023, 10:59
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Волейбол | 08.10.2023, 11:42
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 29
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
06.10.2023, 08:59 7
Бокс
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
08.10.2023, 07:00 7
Волейбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
06.10.2023, 11:18 8
Футбол
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем