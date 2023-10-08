Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии

Туринский «Ювентус» в январе 2024 года может попытаться арендовать английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает британское издание The Sun.

Итальянский клуб надеется, что «красные дьяволы» согласятся выплачивать 23-летнему игроку половину его зарплаты, пока он будет в аренде. «Ювентус» понимает, что Санчо все равно отстранен от «МЮ», поэтому будет пытаться выбить для себя наиболее выгодные условия.

Если аренда состоится и Джейдон хорошо себя зарекомендует в Италии, то «Ювентус» будет готов выкупить его летом 2024 года за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас Джейдон Санчо отстранен от «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.