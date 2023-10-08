ITF08 октября 2023, 12:30 |
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Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала 40-тысячника в Лиссабоне
08 октября 2023, 12:30 |
387
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8 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).
В финале украинка сыграет против Герганы Топаловой (Болгария, WTA 252). Время начала встречи – 12:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это вторая встреча девушек, первую выиграла украинка.
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