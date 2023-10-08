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  4. Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
08 октября 2023, 12:30 |
387
0

Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала 40-тысячника в Лиссабоне

08 октября 2023, 12:30 |
387
0
Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

8 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).

В финале украинка сыграет против Герганы Топаловой (Болгария, WTA 252). Время начала встречи – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это вторая встреча девушек, первую выиграла украинка.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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