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  4. Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 октября 2023, 11:52 |
455
0

Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Пекине

08 октября 2023, 11:52 |
455
0
Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

8 октября состоится финальный матч на хардовом турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против Людмилы Самсоновой (WTA 22). Поединок пройдет на корте Diamond после матча Хао-Чин / Олмос – Боузкова / Соррибес-Тормо. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча девушек. Ига выиграла 2 игры.

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Ига Свёнтек Людмила Самсонова смотреть онлайн WTA Пекин
Источник Sport.ua
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