Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 октября состоится финальный матч на хардовом турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против Людмилы Самсоновой (WTA 22). Поединок пройдет на корте Diamond после матча Хао-Чин / Олмос – Боузкова / Соррибес-Тормо. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча девушек. Ига выиграла 2 игры.

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