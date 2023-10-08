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Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2023, 11:29 | Обновлено 08 октября 2023, 11:35
1635
1

Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19

Юношеская сборная Украины U-19 сыграет на международном товарищеском турнире в Сеуле

08 октября 2023, 11:29 | Обновлено 08 октября 2023, 11:35
1635
1
Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19
УАФ. Олег Кузнецов

В списке игроков, которые полетели в Корею, отсутствуют представители «Шахтера». Как стало известно Sport.ua, «горняки» не отпустили своих футболистов на товарищеский турнир из-за плотного календаря матчей юношеской команды. «Шахтер» выступает не только в чемпионате U-19, но и Юношеской Лиге УЕФА.

В предварительном списке игроков были вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

В «Шахтере» решили, что долгий перелет, другой часовой пояс, тяжелая адаптация не пойдут на пользу молодым футболистам. Кадровые потери сборной частично залатали приглашением игроков 2006 года рождения.

Турнир Seoul Cup состоится с 10 по 15 октября. Кроме Украины, на нем сыграют сверстники из Кореи, Марокко и Вьетнама. Каждая из команд сыграет между собой. Первый матч на турнире команда Олега Кузнецова сыграет 10 октября против Южной Кореи.

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Источник Sport.ua
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