Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19
Юношеская сборная Украины U-19 сыграет на международном товарищеском турнире в Сеуле
В списке игроков, которые полетели в Корею, отсутствуют представители «Шахтера». Как стало известно Sport.ua, «горняки» не отпустили своих футболистов на товарищеский турнир из-за плотного календаря матчей юношеской команды. «Шахтер» выступает не только в чемпионате U-19, но и Юношеской Лиге УЕФА.
В предварительном списке игроков были вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.
В «Шахтере» решили, что долгий перелет, другой часовой пояс, тяжелая адаптация не пойдут на пользу молодым футболистам. Кадровые потери сборной частично залатали приглашением игроков 2006 года рождения.
Турнир Seoul Cup состоится с 10 по 15 октября. Кроме Украины, на нем сыграют сверстники из Кореи, Марокко и Вьетнама. Каждая из команд сыграет между собой. Первый матч на турнире команда Олега Кузнецова сыграет 10 октября против Южной Кореи.
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