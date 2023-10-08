ЛНЗ проведет спарринг с Черноморцем

Сегодня тремя поединками завершится 10 тур чемпионата УПЛ по футболу и команды возьмут паузу, вызванную участием национальной сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ после многодневного отдыха начнут подготовку к календарному матчу с «Шахтером», который должен состояться 21 октября во Львове. На 15 октября запланирован контрольный поединок с «Черноморцем».

Хотя по информации нашего источника, поединок «Шахтер» – ЛНЗ может быть перенесен в связи с выступлениями «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов и тогда подопечным Олега Дулуба придется искать еще одного спарринг-партнера.

Пока что черкащане занимают 11 место, набрав 9 очков.