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  4. Олег ДУЛУБ: «Длительная воздушная тревога повлияла на психологию игроков»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 11:42 | Обновлено 08 октября 2023, 12:39
246
0

Олег ДУЛУБ: «Длительная воздушная тревога повлияла на психологию игроков»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью в матче с «Александрией»

08 октября 2023, 11:42 | Обновлено 08 октября 2023, 12:39
246
0
Олег ДУЛУБ: «Длительная воздушная тревога повлияла на психологию игроков»
ЛНЗ. Олег Дулуб

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью в матче с «Александрией» (0:0) в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Позитив то, что мы получили одно очко, негатив то, что мы в этой игре не победили. Потому что у нас были моменты. Мы могли эту игру как проиграть в первом тайме, из-за недонастройки, из-за воздушной тревоги. Для меня это первый опыт такой – как готовить команду, когда ты не знаешь будет игра или нет. Мы весьма тяжело входили в эту игру. Игроки были психологически истощенными. Мы пытались усилить игру в атаке, с этим связана замена Наумца в перерыве. Нам удалось отодвинуть игру от своих ворот и иметь моменты».

После этой ничьи в активе ЛНЗ 9 очков за 10 туров чемпионата. Это позволяет черкащанам занимать 11-е место в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия
Источник ФК ЛНЗ
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