Олег ДУЛУБ: «Длительная воздушная тревога повлияла на психологию игроков»

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью в матче с «Александрией» (0:0) в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Позитив то, что мы получили одно очко, негатив то, что мы в этой игре не победили. Потому что у нас были моменты. Мы могли эту игру как проиграть в первом тайме, из-за недонастройки, из-за воздушной тревоги. Для меня это первый опыт такой – как готовить команду, когда ты не знаешь будет игра или нет. Мы весьма тяжело входили в эту игру. Игроки были психологически истощенными. Мы пытались усилить игру в атаке, с этим связана замена Наумца в перерыве. Нам удалось отодвинуть игру от своих ворот и иметь моменты».

После этой ничьи в активе ЛНЗ 9 очков за 10 туров чемпионата. Это позволяет черкащанам занимать 11-е место в УПЛ.