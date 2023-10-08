Олег ДУЛУБ: «Длительная воздушная тревога повлияла на психологию игроков»
Главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью в матче с «Александрией»
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью в матче с «Александрией» (0:0) в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Позитив то, что мы получили одно очко, негатив то, что мы в этой игре не победили. Потому что у нас были моменты. Мы могли эту игру как проиграть в первом тайме, из-за недонастройки, из-за воздушной тревоги. Для меня это первый опыт такой – как готовить команду, когда ты не знаешь будет игра или нет. Мы весьма тяжело входили в эту игру. Игроки были психологически истощенными. Мы пытались усилить игру в атаке, с этим связана замена Наумца в перерыве. Нам удалось отодвинуть игру от своих ворот и иметь моменты».
После этой ничьи в активе ЛНЗ 9 очков за 10 туров чемпионата. Это позволяет черкащанам занимать 11-е место в УПЛ.
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