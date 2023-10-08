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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 10:40 | Обновлено 08 октября 2023, 10:53
71
0

СОЛОМОН-ОТАБОР: «Против Миная надо осторожно сыграть в защите»

Вингер «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Минаем»

08 октября 2023, 10:40 | Обновлено 08 октября 2023, 10:53
71
0
СОЛОМОН-ОТАБОР: «Против Миная надо осторожно сыграть в защите»
ФК Рух. Вив Соломон-Отабор

Вингер «Руха» Вив Соломон-Отабор поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с закарпатским «Минаем»:

«У «Руха» отличное настроение после победы над «Кривбассом». Сейчас мы готовимся к игре против «Миная» и это непростой соперник. Наша предыдущая игра с «Минаем» была напряженной и сложной. Это был хороший и интересный матч, мы победили, но в этот раз нам нужно сыграть еще лучше и получить положительный результат. «Минай» опасно контратакует, поэтому нужно осторожно сыграть в защите».

Игра «Рух» – «Минай» состоится уже сегодня, 8 октября, в 15:00. Закарпатцам необходима только победа, ведь их команда до сих пор не побеждала и находится на последнем месте УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Рух - Минай Вив Соломон-Отабор
Источник ФК Рух Львов
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