СОЛОМОН-ОТАБОР: «Против Миная надо осторожно сыграть в защите»

Вингер «Руха» Вив Соломон-Отабор поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с закарпатским «Минаем»:

«У «Руха» отличное настроение после победы над «Кривбассом». Сейчас мы готовимся к игре против «Миная» и это непростой соперник. Наша предыдущая игра с «Минаем» была напряженной и сложной. Это был хороший и интересный матч, мы победили, но в этот раз нам нужно сыграть еще лучше и получить положительный результат. «Минай» опасно контратакует, поэтому нужно осторожно сыграть в защите».

Игра «Рух» – «Минай» состоится уже сегодня, 8 октября, в 15:00. Закарпатцам необходима только победа, ведь их команда до сих пор не побеждала и находится на последнем месте УПЛ.