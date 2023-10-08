Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нельзя недооценивать Минай»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против «Миная» в рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу:

«У команды позитивный настрой после победы над «Кривбассом», но нам надо двигаться дальше. Чемпионат длинный и как показывает практика – каждый соперник очень опасен. Поэтому мы серьезно готовимся к игре против «Миная».

Сейчас мы тренируемся в обычном режиме, а во время игры не будем подстраиваться к сопернику и попробуем навязать ему свой футбол. Нам нужно придерживаться своих принципов, которые команда должна демонстрировать на поле. Нас ждет непростой матч и нельзя недооценивать «Минай». Закарпатцы отобрали очки у «Днепра-1» и «Зари». «Минай» – хорошо организованная и дисциплинированная команда, которая хорошо играет на контратаках и качественно использует стандарты. Нам нужно подготовиться к этому и нивелировать сильные стороны соперника».

Поединок между «Рухом» и «Минаем» состоится уже скоро, 8 октября, в 15:00.