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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 10:17 | Обновлено 08 октября 2023, 10:54
85
0

Фредди ПЛЮМАН: «Минай – непростой соперник»

Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Минаем»

08 октября 2023, 10:17 | Обновлено 08 октября 2023, 10:54
85
0
Фредди ПЛЮМАН: «Минай – непростой соперник»
ФК Рух. Фредди Плюман

Полузащитник «Руха» Фредди Плюман поделился ожиданиями от матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги с «Минаем»:

«Следующая игра очень важна для нас. «Минай» – непростой соперник. На этой неделе наша команда хорошо работала, и мы надеемся на положительный результат. На теории мы разобрали, как играет «Минай». Команда смотрится очень компактно. Нам нужно полностью сфокусироваться на этом матче. Если мы сыграем сосредоточенно и дисциплинированно – получим хороший результат. Нам нужно побеждать каждого соперника».

Игра «Рух» – «Минай» состоится уже сегодня, 8 октября, в 15:00.

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Фредди Плюман Рух Львов Минай Рух - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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