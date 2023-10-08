Фредди ПЛЮМАН: «Минай – непростой соперник»
Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Минаем»
Полузащитник «Руха» Фредди Плюман поделился ожиданиями от матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги с «Минаем»:
«Следующая игра очень важна для нас. «Минай» – непростой соперник. На этой неделе наша команда хорошо работала, и мы надеемся на положительный результат. На теории мы разобрали, как играет «Минай». Команда смотрится очень компактно. Нам нужно полностью сфокусироваться на этом матче. Если мы сыграем сосредоточенно и дисциплинированно – получим хороший результат. Нам нужно побеждать каждого соперника».
Игра «Рух» – «Минай» состоится уже сегодня, 8 октября, в 15:00.
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