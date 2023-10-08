Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA 49) и Катерина Володько (WTA 267) вышли в основу хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В финале квалификации Леся в двух сетах обыграла Моюку Утидзиму (Япония, WTA 157) за 1 час и 22 минуты.

Катерина во 2-м матче отбора выиграла у Ю Сяоди (Китай, WTA 220) за 2 часа и 32 минуты.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. Квлаификация

Леся Цуренко (Украина) – Моюка Утидзима (Япония) – 7:5, 6:1

Катерина Володько (Украина) – Ю Сяоди (Китай) – 6:4, 3:6, 6:2