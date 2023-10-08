Другие новости08 октября 2023, 10:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Важные события во всех видах спорта
08 октября 2023, 10:39 |
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В воскресенье, 8 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Брайтон – Ливерпуль
18:30 Арсенал – Манчестер Сити
21:45 Наполи – Фиорентина
22:00 Гранада – Барселона
ТЕННИС
14:30 Людмила Самсонова – Ига Свентек
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