СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

В воскресенье, 8 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Брайтон – Ливерпуль

3.27 – 4.36 – 2.08

18:30 Арсенал – Манчестер Сити

3.06 – 3.44 – 2.52

21:45 Наполи – Фиорентина

1.66 – 4.42 – 5.40

22:00 Гранада – Барселона

7.14 – 5.24 – 1.46

ТЕННИС

14:30 Людмила Самсонова – Ига Свентек

4.45 – 1.27