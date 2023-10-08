Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Другие новости
08 октября 2023, 10:39 |
62
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

Важные события во всех видах спорта

08 октября 2023, 10:39 |
62
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Брайтон – Ливерпуль

Favbet 3.27 – 4.36 – 2.08

18:30 Арсенал – Манчестер Сити

Favbet 3.06 – 3.44 – 2.52

21:45 Наполи – Фиорентина

Favbet 1.66 – 4.42 – 5.40

22:00 Гранада – Барселона

Favbet 7.14 – 5.24 – 1.46

ТЕННИС

14:30 Людмила Самсонова – Ига Свентек

Favbet 4.45 – 1.27

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Футбол | 07 октября 2023, 17:07 2
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис

Каталонцы победили в матче 9-го тура Ла Лиги

Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Футбол | 07 октября 2023, 23:59 6
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским

Игра завершилась победой «красно-черных» со счетом 1:0

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 08.10.2023, 07:00
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 08.10.2023, 01:11
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Арабы критикуют Зинченко, волейболисты обыграли Чехию, матчи УПЛ и топ-лиг
Другие виды | 08.10.2023, 06:42
Арабы критикуют Зинченко, волейболисты обыграли Чехию, матчи УПЛ и топ-лиг
Арабы критикуют Зинченко, волейболисты обыграли Чехию, матчи УПЛ и топ-лиг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 117
Футбол
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 6
Бокс
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем