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  4. Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Португалия
08 октября 2023, 01:11 |
629
0

Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» обыграли «Эшторил» со счетом 1:0

08 октября 2023, 01:11 |
629
0
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

7 октября состоялся матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов». Для украинца это 2-й сухой поединок за португальский клуб после перехода из донецкого «Шахтера».

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За игру Трубин сделал 4 сейва.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Бенфики» Антониу Силва, который отметился единственным забитым мячом.

Оценки WhoScored за матч Эшторил – Бенфика – 0:1

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Анатолий Трубин Антониу Силва лучший игрок WhoScored Эшторил Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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