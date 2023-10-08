Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
«Орлы» обыграли «Эшторил» со счетом 1:0
7 октября состоялся матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:1.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов». Для украинца это 2-й сухой поединок за португальский клуб после перехода из донецкого «Шахтера».
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.
За игру Трубин сделал 4 сейва.
Лучшим игроком матча был признан защитник «Бенфики» Антониу Силва, который отметился единственным забитым мячом.
Оценки WhoScored за матч Эшторил – Бенфика – 0:1
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