Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

7 октября состоялся матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов». Для украинца это 2-й сухой поединок за португальский клуб после перехода из донецкого «Шахтера».

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За игру Трубин сделал 4 сейва.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Бенфики» Антониу Силва, который отметился единственным забитым мячом.

Оценки WhoScored за матч Эшторил – Бенфика – 0:1