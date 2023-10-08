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  4. Катерина Володько – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 октября 2023, 00:13 |
72
0

Катерина Володько – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Чжэнчжоу

08 октября 2023, 00:13 |
72
0
Катерина Володько – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катерина Володько

8 октября украинская теннисистка Катерина Володько (№267 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В финале квалификации украинка сыграет против китаянки Ю Сяоди (№220 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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