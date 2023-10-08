Катерина Володько – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Чжэнчжоу
8 октября украинская теннисистка Катерина Володько (№267 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В финале квалификации украинка сыграет против китаянки Ю Сяоди (№220 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 07:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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