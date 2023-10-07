МОУРИНЬО: «Уверен, что когда-нибудь буду работать в Саудовской Аравии»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо назвал место, где мог бы продолжить свою тренерскую карьеру.

«В настоящее время я сконцентрирован на «Роме» и отдам все силы здесь до последнего дня. Никто не может предсказать будущее, но я уверен, что буду тренировать в Саудовской Аравии.

Там местный чемпионат развивается, это эффект Криштиану Роналду, он первым из больших звезд туда перешел и изменил мировую тенденцию. В Саудовской Аравии есть конкуренция, поскольку туда приезжают игроки в расцвете своих сил», – сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Моуриньо может возглавить одну из топовых национальных сборных.