Аль-Хиляль без Неймара разгромил Аль-Ахдуд, ничья Йовичевича и компании

7 октября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В центральном поединке дня «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 3:0. Дублем за «лидеров» отметился Сергей Милинкович-Савич и еще один гол забил Микаэль.

Звездный бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар не принимал участия в этой встрече. Сегодня стало известно о том, что у Нея родилась дочка.

Еще два матча «Аль-Вахда» – «Аль-Фейха» (1:1) и «Аль-Халидж» – «Аль-Раед» (0:0) завершились вничью. Тренером «Аль-Раеда» является экс-наставник донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич.

Сейчас первое место в таблице чемпионата занимает «Аль-Хиляль». У команды 23 очка после 9 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Таавуна» на 1 пункт меньше.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 9-й тур. 7 октября

Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Микаэль, 10, Милинкович-Савич, 71, 83

Другие результаты дня:

Аль-Вахда – Аль-Фейха – 1:1

Аль-Халидж – Аль-Раед – 0:0

Турнирная таблица

Видеообзор матча Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:3