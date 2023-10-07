7 октября состоится матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан».

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Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе команды.

Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция