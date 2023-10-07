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Дженоа
07.10.2023 21:45 - : -
Милан
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Италия
07 октября 2023, 21:45 | Обновлено 07 октября 2023, 21:47
128
0

Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 8-го тура Серии А

07 октября 2023, 21:45 | Обновлено 07 октября 2023, 21:47
128
0
Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоится матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе команды.

Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дженоа Милан Дженоа - Милан смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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