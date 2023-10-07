Италия07 октября 2023, 21:45 | Обновлено 07 октября 2023, 21:47
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Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 8-го тура Серии А
07 октября 2023, 21:45 | Обновлено 07 октября 2023, 21:47
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7 октября состоится матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе команды.
Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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