Владимир МИКИТИН: «Металлург нацеливается на первую пятерку»

В центральном поединке 11 тура в группе Б Первой лиги сегодня, 7 октября, «Металлург» взял верх над «Викторией» – 2:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер запорожцев Владимир Микитин рассказал, что помогло его подопечным одержать верх и поделился планами на сезон:

– Сегодня мы взяли на вооружение несколько иную тактическую схему, чем обычно. Дело в том, что футболисты «Виктории» часто пользуются длинными передачами на своих нападающих, умело цепляющихся за мяч, а на подборе умело действуют опорные полузащитники. Вот почему мы решили также привлечь двух опорников, которые не позволили своим визави хозяйничать на подступах к штрафной. Но главное, что оправдался наш расчет на активность фланговых игроков Владимира Белоцерковца и Богдана Могильного.

– На этот раз вы сразу в старте использовали новичка Руслана Буряка. Он не подвел?

– Нет. Именно он открыл счет сильнейшим ударом после многоходовой комбинации. Когда Алексей Сидоров перешел в «Металлист 1925» нам нужен был фактурный форвард. С каждым матчем Буряк все лучше понимал, чего я от него хочу, потому и начал выходить в основе.

– А почему сегодня на скамье запасных находился самый именитый игрок «Металлурга» Владимир Полевой?

– У него незначительное повреждение, и мы решили не рисковать его здоровьем.

– На ваш взгляд, по сравнению с прошлым сезоном «Металлург» стал сильнее?

– Пока сложно сказать. Ведь перед началом сезона мы потеряли пятерых ведущих исполнителей и тем футболистам, которых пригласили еще нужно время, чтобы стать своими. Все же, по-моему, главное, что удалось сохранить баланс между опытными и молодыми игроками. Это способствует стабильности.

– Если уж зашла речь о молодежи, то довольны ли вы тем, как функционирует «Металлург-2, выступающий во Второй лиге?

– Мы работаем в тесном контакте с Андреем Зубченко, возглавляющим резервистов. Важно, что хотя дислоцируются они в Запорожье, но домашние календарные поединки проводят в Умани, как и основная команда. Да, я владею информацией о «Металлург-2» и одном из игроков – Дмитрием Иродовском, его мы уже привлекли и в поединках за основу.

– После победы над «Викторией» запорожцы переместились на четвертое место. Но к фавориту группы «Б» – «Ингульцу» целая пропасть – 11 очков.

– У «Ингульца», на мой взгляд, есть все шансы вернуться в УПЛ. Они хорошо укомплектованы, пытаются играть быстро, при потере мяча сразу прессингуют. Многие забивают. Таковым и должен быть лидер.

– А какие задачи на сезон у «Металлурга»?

– Пока нацелились на первую пятерку, а уже во время зимнего перерыва клубное руководство обнародует чего ждет от нас на финише.