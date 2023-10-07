Реал – Осасуна – 4:0. Дубль Беллингема, мяч + ассист Вини. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги
7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сливочных».
Дублем в этом поединке отметился Джуд Беллингем. Также голы за хозяев забили Винисиус Жуниор и Хоселу. Вини оформил еще и ассист.
Ла Лига. 9-й тур. 7 октября
Реал – Осасуна – 4:0
Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус Жуниор, 65, Хоселу, 70
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Беллингем, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Беллингем, 54 мин.
ГОЛ! 3:0 Винисиус Жуниор, 65 мин.
ГОЛ! 4:0 Хоселу, 70 мин.
События матча
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