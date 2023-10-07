7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сливочных».

Дублем в этом поединке отметился Джуд Беллингем. Также голы за хозяев забили Винисиус Жуниор и Хоселу. Вини оформил еще и ассист.

Ла Лига. 9-й тур. 7 октября

Реал – Осасуна – 4:0

Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус Жуниор, 65, Хоселу, 70

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Беллингем, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Беллингем, 54 мин.

ГОЛ! 3:0 Винисиус Жуниор, 65 мин.

ГОЛ! 4:0 Хоселу, 70 мин.