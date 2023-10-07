Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Осасуна – 4:0. Дубль Беллингема, мяч + ассист Вини. Видео голов
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
07.10.2023 17:15 – FT 4 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 октября 2023, 20:33 | Обновлено 07 октября 2023, 20:34
398
1

Реал – Осасуна – 4:0. Дубль Беллингема, мяч + ассист Вини. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги

07 октября 2023, 20:33 | Обновлено 07 октября 2023, 20:34
398
1
Реал – Осасуна – 4:0. Дубль Беллингема, мяч + ассист Вини. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сливочных».

Дублем в этом поединке отметился Джуд Беллингем. Также голы за хозяев забили Винисиус Жуниор и Хоселу. Вини оформил еще и ассист.

Ла Лига. 9-й тур. 7 октября

Реал – Осасуна – 4:0

Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус Жуниор, 65, Хоселу, 70

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Беллингем, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Беллингем, 54 мин.

ГОЛ! 3:0 Винисиус Жуниор, 65 мин.

ГОЛ! 4:0 Хоселу, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
По теме:
58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой
Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А
Эвертон – Борнмут – 3:0. Миколенко обыграл Забарного. Видео голов, обзор
Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хоселу Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал - Осасуна видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом
Футбол | 07 октября 2023, 15:10 36
Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом
Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом

Четвертый матч подряд в чемпионате команда Сергея Лавриненко не может даже забить в чужие ворота

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 07 октября 2023, 16:00 7
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Теннис | 07.10.2023, 13:30
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Футбол | 07.10.2023, 09:28
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Футбол | 07.10.2023, 19:53
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
вот это лунин попал, взяли воротника и сразу в основу, а он опять в заду
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
07.10.2023, 10:11 19
Футбол
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
07.10.2023, 08:01 74
Футбол
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 6
Теннис
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем