Стала известна оценка Русина за разгромное поражение Сандерленда в Англии

7 октября состоялся матч 11-го тура Чемпионшипа между клубами «Сандерленд» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Украинский футболист хозяев Назарий Русин начал поединок в запасе команды и появился на поле на 74-й минуте, заменив Джека Кларка.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Русину оценку в 6.4 баллов, что является одним из лучших показателей среди игроков «черных котов».

Лучшим игроком матча был признан Исайя Джонс (8.9), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Мидлсбро – 0:4