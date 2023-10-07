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  4. Стала известна оценка Русина за разгромное поражение Сандерленда в Англии
Англия
07 октября 2023, 20:59 |
1290
0

Стала известна оценка Русина за разгромное поражение Сандерленда в Англии

Назарий отыграл 20 минут в поединке против «Мидлсбро»

07 октября 2023, 20:59 |
1290
0
Стала известна оценка Русина за разгромное поражение Сандерленда в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

7 октября состоялся матч 11-го тура Чемпионшипа между клубами «Сандерленд» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Украинский футболист хозяев Назарий Русин начал поединок в запасе команды и появился на поле на 74-й минуте, заменив Джека Кларка.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Русину оценку в 6.4 баллов, что является одним из лучших показателей среди игроков «черных котов».

Лучшим игроком матча был признан Исайя Джонс (8.9), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Мидлсбро – 0:4

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Назарий Русин Мидлсбро лучший игрок WhoScored Сандерленд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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