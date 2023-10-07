Стала известна оценка Русина за разгромное поражение Сандерленда в Англии
Назарий отыграл 20 минут в поединке против «Мидлсбро»
7 октября состоялся матч 11-го тура Чемпионшипа между клубами «Сандерленд» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Украинский футболист хозяев Назарий Русин начал поединок в запасе команды и появился на поле на 74-й минуте, заменив Джека Кларка.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Русину оценку в 6.4 баллов, что является одним из лучших показателей среди игроков «черных котов».
Лучшим игроком матча был признан Исайя Джонс (8.9), на счету которого гол и ассист.
Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Мидлсбро – 0:4
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