Миколенко – хорошо, Забарный – плохо. Стали известны оценки украинцев

Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур Английской Премьер-лиги. В украинском дерби «Эвертон» Виталия Миколенко разгромил «Борнмут» Ильи Забарного со счетом 3:0, оба отыграли полный матч.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Миколенко оценку в 7.1 балла. Выступление Забарного оценили лишь в 5.3 балла из-за ошибки, которая привела к первому голу в ворота его команды.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «ирисок» Джека Харрисона, забивший второй гол в этом матче (8.6).