Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко – хорошо, Забарный – плохо. Стали известны оценки украинцев
Англия
07 октября 2023, 19:42 | Обновлено 07 октября 2023, 19:57
501
0

Миколенко – хорошо, Забарный – плохо. Стали известны оценки украинцев

«Эвертон» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0

07 октября 2023, 19:42 | Обновлено 07 октября 2023, 19:57
501
0
Миколенко – хорошо, Забарный – плохо. Стали известны оценки украинцев
ФК Эвертон.

Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур Английской Премьер-лиги. В украинском дерби «Эвертон» Виталия Миколенко разгромил «Борнмут» Ильи Забарного со счетом 3:0, оба отыграли полный матч.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Миколенко оценку в 7.1 балла. Выступление Забарного оценили лишь в 5.3 балла из-за ошибки, которая привела к первому голу в ворота его команды.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «ирисок» Джека Харрисона, забивший второй гол в этом матче (8.6).

По теме:
МЮ – Брентфорд – 2:1. Фантастический камбэк дьяволов. Видео голов, обзор
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Забарный Виталий Миколенко Эвертон - Борнмут Эвертон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored лучший игрок
Источник WhoScored
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Волейбол | 07 октября 2023, 01:10 7
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе

Со счетом 3:1 наши волейболисты выиграли у команды Катара

Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Теннис | 07 октября 2023, 13:30 3
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае

Елена в двух сетах уступила представительнице страны 404 Людмиле Самсоновой

Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Футбол | 07.10.2023, 16:07
Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Михаил Мудрик начнет матч против Бернли в запасе
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 07.10.2023, 16:00
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного
Футбол | 07.10.2023, 19:12
МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного
МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 486
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 27
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
07.10.2023, 08:01 74
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 5
Бокс
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем