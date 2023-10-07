Миколенко – хорошо, Забарный – плохо. Стали известны оценки украинцев
«Эвертон» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0
Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур Английской Премьер-лиги. В украинском дерби «Эвертон» Виталия Миколенко разгромил «Борнмут» Ильи Забарного со счетом 3:0, оба отыграли полный матч.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Миколенко оценку в 7.1 балла. Выступление Забарного оценили лишь в 5.3 балла из-за ошибки, которая привела к первому голу в ворота его команды.
Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «ирисок» Джека Харрисона, забивший второй гол в этом матче (8.6).
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