Роман Яремчук заявлен в старте на матч против Мальорки

Сегодня, 7 октября, проходит девятый тур чемпионата Испании по футболу. «Валенсия» на выезде сыграет против «Мальорки».

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

В стартовый состав «летучих мышей» заявлен украинский форвард Роман Яремчук. Для Романа это уже второй выход на поле с первых минут за испанский клуб.

«Валенсия» после восьми стартовых матчей чемпионата Испании набрала 10 очков и находится на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.