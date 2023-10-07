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  4. Роман Яремчук заявлен в старте на матч против Мальорки
Испания
07 октября 2023, 18:37 | Обновлено 07 октября 2023, 18:41
481
3

Роман Яремчук заявлен в старте на матч против Мальорки

Украинец уже второй раз подряд сыграет с первых минут за «Валенсию»

07 октября 2023, 18:37 | Обновлено 07 октября 2023, 18:41
481
3
Роман Яремчук заявлен в старте на матч против Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 7 октября, проходит девятый тур чемпионата Испании по футболу. «Валенсия» на выезде сыграет против «Мальорки».

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

В стартовый состав «летучих мышей» заявлен украинский форвард Роман Яремчук. Для Романа это уже второй выход на поле с первых минут за испанский клуб.

«Валенсия» после восьми стартовых матчей чемпионата Испании набрала 10 очков и находится на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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Валенсия Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига стартовые составы
Источник Twitter
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Комментарии 3
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avk2307
Вийде в старті , напевно так краще...
А то Мудрик вийде, а Яремчук заявлений.
Дивні ви спорт.юа
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+1
Lesovij7
Круто для Яремчука все складывается, казалось бы карьера пойдет на спал, или Турция или Украина, но топ чемпионат, хороший клуб, дают играть в старте, нужно себя показать. 
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0
Tasha19
Добре хоч грати починає
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0
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