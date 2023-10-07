Роман Яремчук заявлен в старте на матч против Мальорки
Украинец уже второй раз подряд сыграет с первых минут за «Валенсию»
Сегодня, 7 октября, проходит девятый тур чемпионата Испании по футболу. «Валенсия» на выезде сыграет против «Мальорки».
Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.
В стартовый состав «летучих мышей» заявлен украинский форвард Роман Яремчук. Для Романа это уже второй выход на поле с первых минут за испанский клуб.
«Валенсия» после восьми стартовых матчей чемпионата Испании набрала 10 очков и находится на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.
⚽ STARTING XI 🆚 @RCD_MallorcaEN #RCDMallorcaValencia 🔴🦇 pic.twitter.com/shTswBtVqD— Valencia CF (@valenciacf_en) October 7, 2023
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