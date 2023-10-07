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Испания
07 октября 2023, 18:27 | Обновлено 07 октября 2023, 18:32
318
0

У президента Реала выявлен коронавирус. Уже во второй раз

Перес сейчас инфицирован

07 октября 2023, 18:27 | Обновлено 07 октября 2023, 18:32
318
0
У президента Реала выявлен коронавирус. Уже во второй раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заболел коронавирусом.

Сообщается, что именно по этой причине он не присутствует на матче «галактикос» против «Осасуны» в 9-м туре Ла Лиги.

76-летний Флорентино Перес заразился коронавирусом во второй раз. В первый раз в феврале 2021 года болезнь у него протекала бессимптомно.

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Флорентино Перес Реал Мадрид коронавирус Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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