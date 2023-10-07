У президента Реала выявлен коронавирус. Уже во второй раз

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заболел коронавирусом.

Сообщается, что именно по этой причине он не присутствует на матче «галактикос» против «Осасуны» в 9-м туре Ла Лиги.

76-летний Флорентино Перес заразился коронавирусом во второй раз. В первый раз в феврале 2021 года болезнь у него протекала бессимптомно.