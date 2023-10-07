Испания07 октября 2023, 18:27 | Обновлено 07 октября 2023, 18:32
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У президента Реала выявлен коронавирус. Уже во второй раз
Перес сейчас инфицирован
07 октября 2023, 18:27 | Обновлено 07 октября 2023, 18:32
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заболел коронавирусом.
Сообщается, что именно по этой причине он не присутствует на матче «галактикос» против «Осасуны» в 9-м туре Ла Лиги.
76-летний Флорентино Перес заразился коронавирусом во второй раз. В первый раз в феврале 2021 года болезнь у него протекала бессимптомно.
Florentino Pérez no acudirá al Real Madrid-Osasuna al estar con COVID en los últimos días.— José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) October 7, 2023
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