Русин отыграл 20 минут. Сандерленд уступил Мидлсбро

Сегодня, 7 октября проходит 11-й тур английского Чемпионшипа. «Сандерленд» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Мидлсбро». Все четыре мяча «черные коты» пропустили во втором тайме, играя в меньшинстве.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин появился на поле на 76-й минуте матча уже при счете 0:3. С учетом добавленного времени украинец отыграл 20 минут.

«Сандерленд» занимает четвертое место в Чемпионшипе с 19 очками в активе.

Чемпионшип. 11-й тур, 7 октября

Сандерленд – Мидлсбро – 0:4

Голы: Гринвуд, 58, Крус, 60, Джонс, 72, Форсс, 90.

Удаление: Нил, 45+4.