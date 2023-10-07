Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Русин отыграл 20 минут. Сандерленд уступил Мидлсбро
Англия
07 октября 2023, 17:41 |
367
0

Русин отыграл 20 минут. Сандерленд уступил Мидлсбро

Украинец не спас свою команду от разгромного поражения

07 октября 2023, 17:41 |
367
0
Русин отыграл 20 минут. Сандерленд уступил Мидлсбро
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Сегодня, 7 октября проходит 11-й тур английского Чемпионшипа. «Сандерленд» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Мидлсбро». Все четыре мяча «черные коты» пропустили во втором тайме, играя в меньшинстве.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин появился на поле на 76-й минуте матча уже при счете 0:3. С учетом добавленного времени украинец отыграл 20 минут.

«Сандерленд» занимает четвертое место в Чемпионшипе с 19 очками в активе.

Чемпионшип. 11-й тур, 7 октября

Сандерленд – Мидлсбро – 0:4

Голы: Гринвуд, 58, Крус, 60, Джонс, 72, Форсс, 90.

Удаление: Нил, 45+4.

По теме:
Кухаревич за 6 минут в Чемпионшипе успел повысить оценку с 6 баллов
Русин и Кухаревич вышли на замену на несколько минут в Чемпионшипе
Назарий РУСИН: «Конкретики от Шахтера не было»
Сандерленд Мидлсбро Чемпионшип Назарий Русин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 07 октября 2023, 10:11 14
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити

Украинец сыграет против своей бывшей команды

ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Футбол | 06 октября 2023, 19:40 25
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»

Легионер рассказал об эпизоде, который якобы произошел с ним в столице Украины

Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Футзал | 06.10.2023, 20:45
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Футбол | 07.10.2023, 13:20
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Волейбол | 07.10.2023, 01:10
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 20
Футбол
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
07.10.2023, 16:00 7
Волейбол
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
05.10.2023, 23:11 4
Бокс
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 481
Футбол
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
06.10.2023, 11:18 8
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 5
Бокс
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем