Русин отыграл 20 минут. Сандерленд уступил Мидлсбро
Украинец не спас свою команду от разгромного поражения
Сегодня, 7 октября проходит 11-й тур английского Чемпионшипа. «Сандерленд» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Мидлсбро». Все четыре мяча «черные коты» пропустили во втором тайме, играя в меньшинстве.
Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин появился на поле на 76-й минуте матча уже при счете 0:3. С учетом добавленного времени украинец отыграл 20 минут.
«Сандерленд» занимает четвертое место в Чемпионшипе с 19 очками в активе.
Чемпионшип. 11-й тур, 7 октября
Сандерленд – Мидлсбро – 0:4
Голы: Гринвуд, 58, Крус, 60, Джонс, 72, Форсс, 90.
Удаление: Нил, 45+4.
⏱️ A frustrating afternoon. #SAFC | #SUNMID pic.twitter.com/qGeNkhBRKM— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 7, 2023
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